Зганьбилися перед родичами: у Тернополі двоє злодіїв здалися поліції після оприлюднення відео з камер спостереження

У Тернополі правоохоронці завдяки оприлюдненню відео з камер спостереження за 2 тижні розкрили 4-крадіжки з магазинів. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник сектору громадських зв’язків обласного управління поліції Сергій Крета.

«Двоє злодіїв самі прийшли, кажуть: «Здаємося, віддаємо все, що вкрали, тільки заберіть нас з Інтернету. Бо не можемо на вулицю вийти, зганьбили нас перед сусідами і родиною». Але явка з повинною не звільняє їх від кримінальної відповідальності, суд все одно визначатиме міру їхньої відповідальності за вчинені крадіжки», – зазначив Крета.

За його словами, завдяки оприлюдненню на сайті обласного управління поліції відео з камер спостереження вдалося затримати трьох злодіїв, які крали товари в магазині «Єва», і ще одного, який здійснив крадіжку в продуктовому магазині.

Двох злодіїв впізнали тернополяни і повідомили в поліцію про місце проживання підозрюваних.