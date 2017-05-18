День вишиванки: у Тернополі майже двісті людей сформували "живу карту" області

У Тернополі з нагоди Дня вишиванки учасники флешмобу сформували «живу карту» області, обрамлену вишиваними рушниками. Як передає корепсондент УНІАН, участь в урочистостях взяли Міністр молоді і спорту України Ігор Жданов, голова Тернопільської ОДА Степан Барна, працівники ТОДА та обласної ради.

Під час заходу майже двісті людей у вишиванках сформували «живу карту» Тернопільської області, обрамлену рушниками.

«Для нас усіх вишиванка – це не просто одяг, а стан душі, символ нашої державності, генетичний код українців. Вона повертає нас до історичного минулого, яке було дуже складним і справді перепліталося червоними та чорними нитками, символізуючи смерть і боротьбу за життя. Чого тільки вартує оригінальність нашої борщівської вишиванки, яка символізує смуток і горе, але дає надію на те, що Україна буде єдиною», – сказав під час виступу Барна, який прийшов на урочистості в борщівській вишиванці.

Він нагадав, що Тернопільська облдержадміністрація однією з перших підтримала ініціативу проведення Дня вишиванки, провівши у 2015 році патріотичний флешмоб, коли всі працівники ОДА прийшли на роботу у вишиванках.

Цьогоріч працівники ОДА долучилися до створення «живої карти» Тернопільської області на площі Героїв Євромайдану біля пам’ятника Героям Небесної Сотні.

«Це є важливим, адже за незалежність та єдність України знову проливається кров і тисячі людей віддають власне життя, захищаючи свободу українського народу», – зазначив Барна.

Під час урочистостей Жданов додав, що сьогодні дуже важкий день і для кримських татар. «Символічно, що відзначення Дня вишиванки і Дня пам`яті жертв геноциду кримськотатарського народу співпали. Ми підтримуємо наших кримсько-татарських друзів, адже зараз їхня земля і всього українського народу, окуповані російським агресором. Проте, я переконаний, що Україна знову буде єдиною, цілісною і соборною державою, яка буде входити до Європейського Союзу», – сказав Жданов.

Пам’ять про тих, хто віддав своє життя за єдність та Незалежність України, а також депортованих кримських татар, вшанували хвилиною мовчання. До пам’ятника Героям Небесної Сотні поклали квіти.

«Більше, ніж двісті тисяч кримських татар, було депортовано у Середню Азію, сотні було вбито дорогою туди, а ще тисячі не вижили на чужих землях. Пам'ять про них живе у наших серцях і є символом єднання України: від Волині та Галичини до Донбасу і Криму, від Полісся до Слобожанщини», – акцентував Барна.