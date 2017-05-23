На Тернопільщині виявили три снаряди і мінометну міну

Три артилерійські снаряди та мінометну міну часів Другої світової війни виявили на Тернопільщині 22 травня.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області, в лісі біля села Залужжя Збаразького району знайшли артилерійський снаряд калібром 76 мм.

У цей же день виявили ще два артснаряди калібром 107 та 57 мм.

Крім того, у селі Озерна Зборівського району під час проведення земляних робіт виявили мінометну міну.

Усі боєприпаси будуть знешкоджені.

Як повідомляв УНІАН, у Ботанічному саду Києва знайшли артилерійський снаряд.