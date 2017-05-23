На Тернопільщині виявили три снаряди і мінометну міну
11:22, 23 травня 2017Тернопіль
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Усі боєприпаси будуть знешкоджені.
В лісі біля села Залужжя Збаразького району знайшли артилерійський снаряд / dumskaya.net
Три артилерійські снаряди та мінометну міну часів Другої світової війни виявили на Тернопільщині 22 травня.
Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області, в лісі біля села Залужжя Збаразького району знайшли артилерійський снаряд калібром 76 мм.
У цей же день виявили ще два артснаряди калібром 107 та 57 мм.
Крім того, у селі Озерна Зборівського району під час проведення земляних робіт виявили мінометну міну.
Усі боєприпаси будуть знешкоджені.
Як повідомляв УНІАН, у Ботанічному саду Києва знайшли артилерійський снаряд.
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