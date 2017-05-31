У Тернополі виявили 250-кілограмову німецьку авіабомбу (фото)

12:50, 31 травня 2017
Тернопіль
68 0

До рятувальників з проханням обстежити ділянку звернувся забудовник.

Наявність вибухонебезпечних предметів вирішив перевірити забудовник / Фото Управління ДСНС України у Тернопільській області

У Тернополі 30 травня виявили 250-кілограмову німецьку авіаційну бомбу часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області, до надзвичайників звернувся забудовник, який планує будівництво на вулиці Нечая.

Роботи зі знешкодження бомби розпочнуться сьогодні / Фото Управління ДСНС України у Тернопільській області

Зі слів старожилів він дізнався, що тут, ймовірно, знаходиться боєприпас часів Другої світової війни, та попросив рятувальників обстежити територію.

Читайте такожНа Тернопільщині виявили 7 вибухонебезпечних предметів часів війни

Фахівці групи піротехнічних робіт провели розвідку земельної ділянки та виявили німецьку авіаційну бомбу SC 250, яка знаходилася на глибині 1,5 м.

На Тернопольщині знайшли авіабомбу / Фото Управління ДСНС України у Тернопільській області

Щоб прийняти рішення стосовно знешкодження боєприпасу, у Тернопільській міській раді зібрали засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Для оперативного керівництва створити штаб, до якого увійшли керівники екстрених служб, комунальних та приватних підприємств міста, а також служб життєзабезпечення.

На засіданні комісії було прийнято рішення знешкодити боєприпас. Роботи зі знешкодження бомби мають розпочатися сьогодні. До того часу працівники поліції забезпечують охорону місця знахідки.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині на пасовищі знайшли мінометні міни.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #бомба на Тернопільщині