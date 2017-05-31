У Тернополі виявили 250-кілограмову німецьку авіабомбу (фото)

У Тернополі 30 травня виявили 250-кілограмову німецьку авіаційну бомбу часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області, до надзвичайників звернувся забудовник, який планує будівництво на вулиці Нечая.

Зі слів старожилів він дізнався, що тут, ймовірно, знаходиться боєприпас часів Другої світової війни, та попросив рятувальників обстежити територію.

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Фахівці групи піротехнічних робіт провели розвідку земельної ділянки та виявили німецьку авіаційну бомбу SC 250, яка знаходилася на глибині 1,5 м.

Щоб прийняти рішення стосовно знешкодження боєприпасу, у Тернопільській міській раді зібрали засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Для оперативного керівництва створити штаб, до якого увійшли керівники екстрених служб, комунальних та приватних підприємств міста, а також служб життєзабезпечення.

На засіданні комісії було прийнято рішення знешкодити боєприпас. Роботи зі знешкодження бомби мають розпочатися сьогодні. До того часу працівники поліції забезпечують охорону місця знахідки.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині на пасовищі знайшли мінометні міни.