Поліцейські роти патрульної служби "Тернопіль" вирушили у зону АТО (фото)
За традицією, бійців перед дорогою благословили священики.
Бійці роти патрульної служби поліції "Тернопіль" вчора вирушили на ротацію у зону АТО.
Як передає кореспондент УНІАН, тернопільські правоохоронці будуть здійснювати чергування на блокпостах, забезпечення спокою та правопорядку в населених пунктах, виявлення осіб, причетних до діяльності самопроголошених республік.
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До правоохоронців звернувся з напутніми словами начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.
«Знаю, ви готові до ротації, в доброму дусі, хорошому настрої. Переконаний, через два місяці рідні зустрічатимуть вас живими та здоровими. Проте хочу нагадати про дотримання законності, дисципліни. Пам’ятайте, люди зі сходу повинні бачити у вас взірець українського воїна, солдата», - сказав Богомол.
Керівник Тернопільської ОДА Степан Барна подякував бійцям за службу, а їх рідним - за терпіння та розуміння.
За традицією, бійців перед дорогою благословили священики.
У зоні АТО тернопільські поліцейські будуть нести службу впродовж двох місяців.
Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині військовослужбовців відзначили орденами та медалями.