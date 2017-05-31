Поліцейські роти патрульної служби "Тернопіль" вирушили у зону АТО (фото)

Бійці роти патрульної служби поліції "Тернопіль" вчора вирушили на ротацію у зону АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, тернопільські правоохоронці будуть здійснювати чергування на блокпостах, забезпечення спокою та правопорядку в населених пунктах, виявлення осіб, причетних до діяльності самопроголошених республік.

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До правоохоронців звернувся з напутніми словами начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

«Знаю, ви готові до ротації, в доброму дусі, хорошому настрої. Переконаний, через два місяці рідні зустрічатимуть вас живими та здоровими. Проте хочу нагадати про дотримання законності, дисципліни. Пам’ятайте, люди зі сходу повинні бачити у вас взірець українського воїна, солдата», - сказав Богомол.

Керівник Тернопільської ОДА Степан Барна подякував бійцям за службу, а їх рідним - за терпіння та розуміння.

За традицією, бійців перед дорогою благословили священики.

У зоні АТО тернопільські поліцейські будуть нести службу впродовж двох місяців.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині військовослужбовців відзначили орденами та медалями.