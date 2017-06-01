У Тернополі викрили наркопритон, де збиралися наркомани з усього міста

У Тернополі викрили наркопритон, який організував у власному будинку місцевий мешканець. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області, про діяльність наркопритону у поліцію повідомили сусіди тернополянина, які неодноразово зверталися зі скаргами на неприємний різкий запах ацетону, що ішов із будинку.

Мешканці також скаржилися на невідомих підозрілих людей, які постійно вештаються навколо їхніх будинків, та на велику кількість використаних шприців на прибудинкових територіях.

У ході оперативних заходів стало відомо, що наркопритон у власному будинку на території приватного сектору у мікрорайоні «Дружба» облаштував 42-річний місцевий житель. Він уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та наркозлочини.

Чоловік налагодив наркобізнес, здаючи в оренду приміщення для виготовлення наркотиків. Власник оселі дозволяв наркозалежним особам приходити до нього, виготовляти наркотики і споживати їх. За це брав плату наркосировиною або готовим опієм.

Клієнтами чоловіка були наркозалежні особи з усього Тернополя. У день до нього зверталося від 5 до 10 людей.

Підозрюваного затримали. Під час обшуку вилучили більше двох кілограмів маку, двадцять грамів готового опію, приладдя для виготовлення наркосировини та прекурсори.

Чоловікові оголосили підозру відповідно до ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.