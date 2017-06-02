У Тернополі вночі обікрали два автомобілі

У Тернополі минулої ночі обікрали два автомобілі.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, злодії привласнили майна на суму понад 50 тис. грн.

З однієї автівки викрали електроінструменти вартістю 10 тис. грн. Власник автомобіля залишив їх на видному місці. Злодії проникли у салон, підібравши ключ.

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З другого автомобіля невідомий викрав акустичну систему, яку власник оцінив у 42 тис. грн. Зловмисник потрапив в автівку, розбивши вікно. При цьому сигналізація, яка була встановлена в автомобілі, не спрацювала.

За цими фактами розпочато кримінальні провадження.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі на хабарі затримали поліцейського.