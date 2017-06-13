На Тернопільщині втопився п'яний 40-річний чоловік

На Тернопільщині у стані алкогольного сп’яніннявтопився 40-річний чоловік. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про трагедію надійшло до працівників Монастириського відділення поліції від фельдшера села Гончарівка.

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Як встановили поліцейські, чоловік прийшов на водойму в нетверезому стані з сім’єю. Він пірнув у ставок і не виплив. Діти покликали на допомогу матір, однак та врятувати чоловіка не змогла, витягши на берег вже його тіло без ознак життя.

Фельдшер попередньо констатував смерть від утоплення.

Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").

Слідчі встановлюють всі обставини трагедії.