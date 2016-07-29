У Тернополі на озері втопилася жінка

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора близько 19:30.

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До оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення, що в районі вул. Білецької на Тернопільському озері виявлено тіло жінки.

На місце події оперативно направили 2 відділення чергового караулу 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

По прибуттю на місце було встановлено, що тіло знаходиться на відстані 15 м від берега.

За допомогою гумового човна бійці Служби порятунку транспортували потерпілу на берег та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Медики встановили, що жінка уже не виявляє ознак життя.

Як повідомляв УНІАН, раніше мешканець Тернопільщини загинув, впавши вночі з кручі у Дністер.