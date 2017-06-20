На Тернопільщині втонули учень та вчитель, який кинувся його рятувати.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещастя трапилося сьогодні 20 червня близько 12 год.

За словами начальника Монастириського відділення поліції Владислава Лазебніка, двоє вчителів та семеро учнів з Підгаєччини в рамках триденного туристичного походу йшли берегом вздовж Дністра.

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Опівдні туристи зупинилися перепочити. Двоє хлопців зайшли у воду, стояли неподалік берега, не на глибині. В якийсь момент каміння пішло у них з-під ніг і їх почало закручувати у водяний вир.

На допомогу кинувся учитель, проте вода крутила занадто сильно. Одного з школярів рибалки зуміли витягнути за допомогою вудки. Інший хлопець разом з учителем пішли під воду.

Наразі їх тіла ще не знайшли, правоохоронці чекають рятувальників.

Загиблому учневі – 14 років, вчителеві – 53.

На місці нещастя працює слідчо-оперативна група.