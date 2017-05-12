У Тернополі не знайшли вибухівки у приміщенні мерії та філії Нацбанку після повідомлення про "замінування"

Правоохоронці не виявили в будівлях міської ради та обласної філії Нацбанку вибухонебезпечних предметів, про які вранці повідомили телефоном. Як розповіли УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, близько 8.15 в чергову частину ГУНП зателефонував невідомий і російською мовою повідомив, що Тернопільська міська рада буде горіти.

У міськраду були направлені усі екстрені служби – правоохоронці, вибухотехніки, рятувальники, кінологи, швидка. Адмінбудівлю почали обстежувати, парцівників евакуювали.

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Тим часом аналогічне повідомлення надійшло на номер чергового служби надзвичайних ситуацій. Невідомий повідомив, що горітиме ще й будівля Національного банку на вул. Грушевського, що поруч з міською радою.

Туди також виїхала слідчо-оперативна група та екстрені служби.

Інформація про небезпечні предмети, які могли спричинити пожежу, не підтвердилася.

Правоохоронці встановлюють особу додзвонювача.