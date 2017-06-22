На Тернопільщині викрили підприємство, яке привласнило 260 тис. грн, не виконавши будівельних робіт. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що у грудні минулого року службовці підприємства склали та підписали завідомо неправдиві акти про виконані роботи з будівництва очисних споруд в Збаражі.

Насправді роботи були виконані не в повному обсязі. Незаконними діями службових осіб державному бюджету заподіяно збитків на суму понад 260 тис. грн.

За фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами однієї з фірм-підрядників, що виконувала будівельні роботи на державне замовлення, прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах) КК України.