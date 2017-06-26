У Тернополі поліцейські попередили самогубство 18-річної дівчини.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, дівчину, яка бігла в піжамі, патрульні помітили сьогодні на вул. Львівській близько 2-ї год ночі.

Інспектори запитали, чи потрібна їй допомога, але вона лише пришвидшилася, а згодом сховалася за кущем. Виглядала схвильованою та наляканою.

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Поліцейським вдалося заспокоїти та розговорити дівчину, та зізналася, що втекла з лікарні. При собі мала передсмертну записку, у якій прощалася з матір’ю.

Патрульні викликали швидку, дівчину доправили до лікувального закладу.