ТзОВ "Бучачагрохлібпром" отримало відзнаку за нарощення експорту

Фермерське господарство «Гадз» та ТзОВ «Бучачагрохлібпром» увійшли у перелік найкращих сільгоспвиробників країни у рамках національного проекту «Аграрна Еліта України».

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, загалом в рамках проекту «Аграрна Еліта України» було відзначено 100 найкращих і найефективніших аграрних підприємств України за результатами роботи 2016 року.

Лауреатів «Аграрної Еліти України» визначала експертна рада, до складу якої увійшли співробітники редакції п’яти авторитетних профільних видань: The Ukrainian Farmer, «АгроМаркет», «Наше птахівництво», «Плантатор», «Садівництво по-українськи», а також представники галузевих організацій, асоціацій, провідних компаній, що надають аграріям юридичні та консалтингові послуги.

Нагороду від організаторів проекту у Бучачі отримав голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром», Герой України Петро Гадз як керівник одного з кращих агропідприємств в Україні.

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«Ми щороку відбираємо разом з експертною радою 100 найкращих, найпрогресивніших агропідприємств України. Цього року за результатами діяльності у 2016 році компанія «Бучачагрохлібпром» і фермерське господарство «Гадз» увійшли у відбір до цього проекту і має нагороду у номінації «Нарощення експорту», – зазначила редактор журналу «The Ukrainian Farmer» Леся Каделя.

Петро Гадз подякував своєму колективу і партнерам, які допомагають рухатися вперед.

«Це результат нашої спільної праці. Я дякую усім працівникам і партнерам. Ця нагорода – це і велика відповідальність, адже не маємо права тепер здавати позиції, слід і надалі рухатися вперед і ставати кращими», – сказав під час отримання нагороди Петро Гадз.