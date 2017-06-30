На Тернопільщині ще 24 бійці АТО отримали земельні ділянки під Тернополем.

Як повідомили УНІНА в прес-службі облдержадміністрації, учора документи на земельні ділянки в напрямку автодороги Львів-Тернопіль воїнам та їхнім родинам вручив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

«Ми працюємо у тому напрямку, щоб кожен солдат отримав свою землю. У нас була принципова позиція, що ця ділянка має бути передана у власність демобілізованим солдатам. Процес розподілу відбувався максимально прозоро та публічно. Тих, кому виділити землю, обирали хлопці, які служили у зоні АТО. Також документи проходили комісію з відбору, яка працювала два місяці при Тернопільській обласній державній адміністрації», – зазначив очільник області.

За даними ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області, на даному масиві надано 830 дозволів на розроблення землевпорядної документації, більше 300 ділянок вже перебувають у приватній власності, решту заяв на опрацюванні.

Як зазначив в.о. начальника Головного управлінням Держгеокадастру в Тернопільській області Віктор Мартинюк, із даних дозволів 500 отримали воїни АТО, які є уродженцями Тернополі, ще 300 – уродженці інших районів, але які працюють зараз в Тернополі і проживають в обласному центрі у вийнятих квартирах.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 23 червня на Тернопільщині земельні ділянки надано уже для 6 тис. 659 бійців АТО (81% від тих, які звернулися).