На Тернопільщині майже 14 тис. осіб претендують на 143,7 млн грн зекономлених субсидій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив заступник голови Тернопільської ОДА Юрій Юрик.

За його даними, в області із заявами щодо виплати частини невикористаних субсидій звернулися 13 720 осіб. А чисельність отримувачів субсидій, які включені до списків підприємств-надавачів послуг, у яких на рахунках залишилася частина невикористаних субсидій складає понад 130 тис. осіб, з них з електропостачання 97 осіб, з газопостачання 129 тис. 987 осіб. Орієнтовна сума, що підлягає виплаті складає 143 млн. 719 тис. грн. З них за електропостачання – 16 млн. грн., за газопостачання – 143 тис. 703 тис. грн.

«Станом на 30 червня всі підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг провели розрахунок щодо невикористаних субсидій. Таким чином, місцевим управлінням соціального захисту населення надали інформацію про повернення до бюджету орієнтовно 514 млн. 438 тис. грн. Водночас, наразі місцевими управліннями соцзахисту населення та підприємствами виробниками послуг з газо- та електропостачання ведеться робота щодо підготовки до монетизації частини невикористаної суми субсидій, а також здійснюються заходи щодо подання громадянами заяв з виплати готівки за рахунок економії послуг в еквіваленті 100 метрів кубічних природного газу та 150 кіловат електричної енергії», – зазначив Юрик.

Він також зазначив, що у зв’язку з тим, що в Україні почала діяти оновлена програма житлових субсидій, яка передбачає спрощення порядку надання населенню субсидій, їх перерахунок був тимчасово призупинений. Тепер процедуру відновлено.

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Станом на 30 червня 2017 року субсидії на житлово-комунальні послуги в області отримує 192 341 сім’я. З них для 180 192 сімей проведено перепризначення на наступний літній період, для 14,7 тис. – відмовлено у перепризначенні з різних причин.

Всього станом на 30 червня опрацьовано більше 80% справ. Найбільше перепризначених субсидій у Тернополі – 90%, 87% у Підгаєцькому районі, 84% у Теребовлянському районі, 89% у Гусятинському районі та 87% у Збаразькому районі. Найнижчі показники у Монастириському районі – 46% та у Кременецькому районі – 60%.

Як повідомляв УНІАН, українці з початку року отримали комунальних субсидій на 2,4 мільярда.