На Тернопільщині через пожежу у багатоповерхівці евакуювали 20 осіб (фото)

На Тернопільщині через пожежу у багатоповерхівці евакуювали 20 осіб.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора 5 липня о 19:49 в прилеглому до Тернополя смт В. Березовиця на вул. Микуленецькій.

Пожежа виникла в квартирі на четвертому поверсі. На момент прибуття рятувальників густий, їдкий дим швидко розповсюджувався по всіх поверхах 5-ти поверхового житлового будинку.

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Керівник гасіння пожежі прийняв рішення про негайну евакуацію жителів будинку, адже їх життю та здоров’ю загрожувала небезпека. В ході проведення рятувальних робіт пошуковою ланкою ГЗДС врятовано 8 чоловік та виведено на свіже повітря 20 чоловік із задимлених квартир четвертого та п’ятого поверхів.

Діючи в умовах сильного задимлення працівники державної служби вчасно зупинили полум’я, не давши йому поширитись. О 20.30 пожежу було локалізовано, а о 20.43 – ліквідовано.

Вогнем знищено кухонний гарнітур, речі побутового вжитку, дверні полотна та оздоблення коридору.

До гасіння даної пожежі залучались 15 чоловік особового складу та 5 одиниць спеціальної пожежної техніки.

Загиблих та травмованих на місці події не виявлено.

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.