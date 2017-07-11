На Тернопільщині в реанімацію госпіталізовано 13-річну дівчину

На Тернопільщині госпіталізовано 13-річну дівчину, яка отримала важкі травми, впавши з мопеду.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася сьогодні о 00.10 на автодорозі Бучач-Тернопіль.

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До лікарні госпіталізували жительку села Струсів 2004 року народження. За попередніми даними, дівчина отримала травми, впавши з мопеду марки Viper.

За даними правоохоронців, водій двоколісного транспортного засобу не впорався з керуванням і мопед перекинувся.

13-річну дівчину з відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку та переломами основи та склепіння черепа госпіталізували у реанімаційне відділення.