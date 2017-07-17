Всеукраїнська проща в Зарваниці зібрала понад 100 тисяч прочан (фото, відео)

Десятки тисяч прочан впродовж двох днів молилися за мир в Україні під час Всеукраїнської прощі в Духовному Марійському центрі у Зарваниці на Тернопільщині.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, цьогорічна проща зібрала понад 100 тис. прочан, прибули до Зарваниці віряни з усіх куточків України, навіть із тимчасово окупованих Луганська, Донецька та Криму. Здійснили паломництво до духовного центру й прочани із Чилі, Аргентини, Австралії, Бразилії, Польщі та інших країн Європи та світу.

«Всеукраїнська проща в Зарваниці є актуальною та потрібною. Адже Матір Божа Зарваницька завжди опікувалася Україною у складні моменти. Сьогодні ж наша держава перебуває в умовах російської агресії і, як ніколи, нам потрібна молитва за мир та перемогу. Саме тому сьогоднішня молитва була присвячена нашим воїнам і тим, хто покликаний захищати територіальну цілісність нашої держави», – сказав голова ТОДА Степан Барна, який теж взяв участь у прощі.

Патріарх УГКЦ Святослав Шевчук відзначив участь у прощі кардинала Леонардо Сандрі.

«Як пригадуєте, минулого року в серці не одного греко-католика була тривога, коли Папа зустрівся із тими, хто на нас нападає, вбиває, чинить зло. Багато хто із вас питав себе про те, чи Папа є на стороні України? Багато вірних питали себе чи в тих зустрічах не йдеться про непевне майбутнє становище УГКЦ?Сьогодні на всі наші страхи і сумніви Святіший Отець дає чітку і ясну відповідь. Він сьогодні прислав до нас свого найближчого співпрацівника для опіки над Східними Католицькими Церквами Його Еміненцію кардинала Леонардо Сандрі. Цей жест Папи каже, що він є з Україною, знає болі і страждання України», – сказав під час проповіді Святослав.

Сандрі у свою чергу закликав прочан молитися не лише за мир в Україні, а й за українську молодь.

«Я є тут, аби розділити радості й печалі вашого народу, а в особливий спосіб Української Греко-Католицької Церкви, заносячи всім близькість і благословення Папи Франциска. Жест прочанства, окрім того що проголошує віру в Господа та є актом посвяти заступництву Матері Божої, робить нас впевненими в тому, що ми не самотні, бо Христос є вірний своїй обітниці перебувати з нами аж до кінця світу. Разом із цим Пресвята Богородиця продовжує огортати весь світ духовним материнством, яке було поручене їй її Сином під хрестом», – сказав Сандрі.

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч Всеукраїнська проща у Зарваниці була 150-річчю коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці та 125-літтю з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого.

У прощі взяли участь участь глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук), префект Конгрегації східних церков Леонардо Кардинал Сандрі, апостольський нунцій в Україні архиєпископКлаудіоҐуджеротті та архиєпископ і митрополит Іван Девчіч із Хорватії.

У рамках прощі Предстоятеля УГКЦ Блаженніший Святослав провів зустріч з молоддю та очолив багатотисячний похід зі свічками, також відбулася духовно-мистецька програма для молоді та спільна божественна літургії на площі перед собором Матері Божої Зарваницької.