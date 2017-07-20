Уряд готує законопроект, який надасть в підпорядкування землі за межами населених пунктів об’єднаним територіальним громадам.

Як передає кореспондент УНІАН. Про це цьогодні під час форуму «Децентралізація – основа формування ефективної системи управління та місцевого розвитку» заявив прем`єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми підготуємо дуже короткий закон, щоб надати право керування та володіння землями за межами населених пунктів об`єднаним територіальним громадам. Короткий закон на кілька статей. Не навішувати на нього купу усіляких інших проблем. Нам потрібно буде зробити все, щоб його прийняти», – сказав Гройсман.

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Він висловив переконання, що такий закон дасть можливість громад працювати ще більш ефективно.

Водночас він повідомив, що також планується передати на затвердження парламентом законопроект, який передбачатиме і відповідальність голів ОТГ.

«Бо певні функції контролю з державних органів контролю пішли, а нічого нового не прийшло. Мали бути префекти, які будуть наділені функціями контрою. Мінрегіонбуд вже має законопроект, його обговорювали на засіданні уряду. Але в Асоціації міст України попросили час, щоб його досконало вивчити», – зазначив Гройсман.