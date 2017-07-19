Завтра Тернопільщину з робочим візитом відвідає прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, він візьме участь у роботі Форуму «Децентралізація – основа формування ефективної системи управління та місцевого розвитку».

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До участі у форумі запрошені представники центральних органів виконавчої влади, заступники голів обласних державних адміністрацій, відповідальні за реформу децентралізації, голови об’єднаних територіальних громад, експерти, представники проектів міжнародної технічної допомоги у сфері реформи.

В ході Форуму буде обговорено питання нової системи управління та місцевого розвитку, нагляду за рішеннями органів місцевого самоврядування, відповідний міжнародний досвід, а також питання секторальних реформ.

Після Форуму Гройсман ознайомиться з господарською діяльністю ПАП «Іванівське», а також візьме участь у закладенні капсули під будівництво центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль».