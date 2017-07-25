На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув місцевий житель (фото)

На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув житель села Синява Збаразького району, повідомили у прес-службі поліції Тернопільської області.

Водій автомобіля ВАЗ допустив зіткнення із вантажівкою, яка їхала у попутному напрямку.

Внаслідок автопригоди водій автомобіля ВАЗ загинув на місці ДТП, двоє його пасажира госпіталізваоні в Збаразьку райлікарню. У одного з потерпілих закрита черепно-мозкова травма та рвана рана підборіддя. Його після надання меддопомоги відпустили за місцем проживання. У іншого – травма голови, струс мозку, забійна рвана рана лівого плеча та шийного відділу хребта.

Подія внесена в ЄРДР за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил ПДР).