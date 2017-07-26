На Тернопільщині втопився 51-річний чоловік. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора 25 липня в с. Борсуки Лановецького району.

Читайте такожНа Тернопільщині втопився п'яний 40-річний чоловік

Там о 17.45 в р. Горинь люди виявили тіло місцевого жителя. Для пошуку та діставання тіла з води залучались працівники Лановецької водолазно-рятувальної станції та особовий склад ДПРЧ-11 Управління Тіло направлено в морг.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині рятувальники вилучили тіло потопельника зі ставка.