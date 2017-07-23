На Житомирщині рятувальники вилучили тіло потопельника зі ставка

На Житомирщині у Чуднівському районі рятувальники вилучили тіло потопельника зі ставка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 22 липня о 21:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників по вилученню тіла людини зі ставка. Трагічний випадок трапився на місцевій водоймі в селі Будичани Чуднівського району.

На місці пригоди рятувальники, на надувному човні, провели пошукові роботи та за допомогою багра і рятувальної мотузки дістали тіло з води. Глибина водойми у тому місці становила понад 4 м. Загиблим виявився 21-річний мешканець села Михнів Ізяслівського району Хмельницької області.

Зі слів очевидців з’ясувалося, що потопельник разом із своєю сестрою та друзями відпочивали на березі ставу та вживали алкогольні напої. Трохи згодом він пішов до греблі та, стрибнувши з неї у воду, почав тонути. Після повідомлення про подію оперативно-рятувальну службу і до прибуття рятувальників друзі намагалися дістати чоловіка самотужки, але всі їхні спроби виявилися марними.

Подібний трагічний випадок трапився того ж дня, поблизу села Великий Дивлин Лугинського району. Там, у місцевому кар’єрі, втопився 26-річний мешканець смт Бучмани Олевського району.

Наразі остаточні обставини пригод встановлюються фахівцями.

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Аби не допустити подібних життєвих трагедій, керівник рятувальної служби Житомирської області Ігор Нікітчук звенувся до мешканців регіону з проханням дотримуватися правил безпечного відпочинку на водних об’єктах! Зокрема, відпочивати слід тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях, де чергують рятувальні пости.

«Вкрай небезпечно купатися у місцях стихійного відпочинку, де не обстежене, не очищене від каміння, скла чи сторонніх предметів дно. Часто в таких місцях захід у воду не пологий, а з різкими обривами та підводними течіями. Забороняється заходити у воду зі швидкою течією та напідпитку»,- зазначив Нікітчук.