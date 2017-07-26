На Тернопільщині за півроку середній рівень зарплати зріс до 5 тисяч гривень

На Тернопільщині за 6 місяців 2017 року середній рівень зарплати порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 31,4%. Як повідомила сьогодні під час колегії облдержадміністрації директор департаменту економічного розвитку і торгівлі ТОДА Галина Воляник, за темпами росту Тернопільщина посіла друге місце в Україні.

Читайте такожЗарплати працівників прокуратури зростуть на 30-70% - Луценко

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у січні-травні 2017 року склала 5 тис. 18 грн, її рівень зріс на 50,6%, за темпом росту область посідає перше місце.

«Дана динаміка дозволила нам нарешті підняти з останнього місця, обігнавши Чернівецьку область за рівнем середньої зарплати. Це ще не перемога, але це позитивна тенденція», – відзначила Воляник.

Вона також звернула увагу, що в галузі сільського-господарства рівень середньої зарплати зріс на 48% й нарешті випередив рівень зарплати у виробничій сфері.

«Ми з аграріями домовилися, що в червні середня зарплата по галузі – 8 тис. грн, а в липні-серпні вже буде на рівні 10 тис. грн. Щоб показати, що ми передові не лише у показниках намолоту зернових, а й рівні зарплат. Скажімо, у ТОВ «Україна» Олега Крижовачука механізатор заробив за місяць 68 тис. грн , у фермерському господарстві «Дзвін» Василя Градового зарплата механізатора склала 40 тис. грн, це офіційно. Доярка заробляє 15 тис. грн, працює два дні, на третій – вихідний. Петро Гадз (власник ФГ «Гадз» та «Бучачагрохлібпром» - УНІАН) запевнив, що в його господарстві зарплата буде вища середнього рівня по області», – розповів голова ТОДА Степан Барна.

Читайте такожНа Тернопільщині реформа децентралізації дала поштовх до наведення порядку

Водночас він висловив претензії керівництву Збаразького району, де найнижчий рівень зарплат в області, підкресливши, що у виробництві не може бути зарплата нижчою за зарплату вчителя. Відтак закликав голову РДА добитися детінізації зарплат у районі.