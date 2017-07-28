У Тернополі під міськрадою підпалили димову шашку, протестуючи проти запуску у місті торф'яних котелень (фоторепортаж)

У Тернополі під міською радою протестувальники підпалили димову шашку, протестуючи проти торф’яних котелень. Як передає кореспондент УНІАН, намети та бочки із дровами та торфом активісти «Автомайдну», «Самоборони», «Вільних людей» поставили під міською радою ще звечора і ночували під мерією.

У такий спосіб вони хотіли привернути увагу до незаконного переобладнання міських котелень на торф’яне паливо, яке проводиться попри заборонні приписи екологів та відкрите кримінальне провадження.

Водночас активісти домагалися, аби на сесію врешті пустили трьох депутатів від «ВО «Свобода», яких виключили з партії після того, як вони на відміну від своїх однопартійців не проголосували за зміни у Генплані міста, проти яких виступала громадськість, оскільки ці зміни можуть узаконити земельні дерибани останніх років.

Сьогодні охоронці мерії вкотре не пропустили цих трьох депутатів, при цьому під час протистояння хтось розпилив в холі мерії перцевий газ.

Громадський порядок біля міськради намагаються забезпечувати поліцейські, вони не давали активістам підпалити бочки, в який крім торфу виявилася і резина.

Врешті протестувальникам вдалося запалити в одній з бочок димову шашку.

Сесія тимчасово не проводиться, оскільки депутати взяли перерву.

Як повідомляв УНІАН, раніше жителі Тернополя погрожували перекривати дороги, аби завадити екологічному лиху у місті. Тернополяни таким чином домагаються припинити переобладнання семи міських котелень, яке зараз здійснюють всупереч заборонним приписам Держекоінспекції. На цих котельнях монтують обладнання, яке спалюватиме торф. Люди наголошують, що даний проект не має необхідних висновків щодо екологічної безпеки, а отже втілюється незаконно. Доведенні до відчаю, жителі прилеглих до котелень будинків погрожують радикальними діями.