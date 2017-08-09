Тернопільська митниця ДФС за 7 місяців до державного бюджету спрямувала 692,6 мільйона

За 7 місяців Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 692,6 млн грн. Як повідомила УНІАН в. о. начальника Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович, це на 253,6 млн грн або на 58% більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

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У розрізі видів податків найбільше надійшло від сплати податку на додану вартість – 585,1 млн грн (приріст до минулого року склав 45%). Також сплачено 85,4 млн грн мита (+51,1 млн грн), 20,7 млн грн акцизного податку (+19 млн грн), 1,5 млн грн плати за здійснення митних формальностей та інших платежів (+0,5 млн грн).

Серед товарів, при митному оформленні яких сплачено найбільше податків, були легкові автомобілі (сплачено 111 млн грн, що у 58 разів більше, ніж торік), сідельні тягачі товарної позиції 8701 (сплачено 58,6 млн грн, приріст склав 49,6 млн грн або у 7 разів більше), причепи та напівпричепи для перевезення вантажів (сплачено 53 млн грн, що на 46,3 млн грн або у 8 разів більше, ніж торік).

Загальна сума додаткових надходжень від контролю за правильністю визначення митної вартості, класифікації та країни походження товарів становить 30,3 млн грн.