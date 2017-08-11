На Тернопільщині загорівся автомобіль, який перевозив атракціон (фото)
12:34, 11 серпня 2017Тернопіль
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Загорівся причеп вантажного автомобіля «ЛіАЗ», що використовувався для транспортування пересувних атракціонів.
Пожежа сталася сьогодні о 05.26 \ фото: центр пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області
На Тернопільщині загорівся автомобіль, який перевозив атракціон.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася сьогодні о 05.26 на автодорозі біля села Верхняківці Борщівського району.
Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-8 \ фото: центр пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області
Вогнем знищено дві шини причепа та пульт управління атракціонами. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-8, під час гасіння врятовано автомобіль.
Загорівся причеп вантажного автомобіля «ЛіАЗ» \ фото: центр пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області
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