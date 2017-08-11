На Тернопільщині загорівся автомобіль, який перевозив атракціон (фото)

На Тернопільщині загорівся автомобіль, який перевозив атракціон.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася сьогодні о 05.26 на автодорозі біля села Верхняківці Борщівського району.

Вогнем знищено дві шини причепа та пульт управління атракціонами. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-8, під час гасіння врятовано автомобіль.