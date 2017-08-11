На Тернопільщині загорівся автомобіль, який перевозив атракціон (фото)

12:34, 11 серпня 2017
Тернопіль
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Загорівся причеп вантажного автомобіля «ЛіАЗ», що використовувався для транспортування пересувних атракціонів.

фото: центр пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області

На Тернопільщині загорівся автомобіль, який перевозив атракціон.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася сьогодні о 05.26 на автодорозі біля села Верхняківці Борщівського району.

фото: центр пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області

Вогнем знищено дві шини причепа та пульт управління атракціонами. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-8, під час гасіння врятовано автомобіль.

фото: центр пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області

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Теги: #пожежа автомобілі#горів автомобіль