"Бучачагрохлібпром" планує розширити площу садів більш ніж на 50% до 1,1 тис. га

ТзОВ «Бучачагрохлібпром» планує розширити площу садів більш як на 50%. Як повідомив УНІАН голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром Петро Гадз, наразі площа всіх фруктових насаджень на підприємстві сягає близько 700 га. Восени її планують розширити щонайменше на 400 га, на яких посадять яблуні, груші, сливи та ягоди.

Гадз зазначив, що хоч початок цьогорічного літа був несприятливим та холодним, це не завадило виростити належний врожай.

«Перші яблука сорту Ерлі Женева ми вже зібрали. Цей сорт дозріває в перших – десятих числах липня, однак через погодні умови цього року збір урожаю ми почали з 15 липня. Взагалі, хоч яблук не так багато в цьому році, вони мають хорошу величину та надзвичайний соковитий смак. Добре прижився сорт Пірус власного виробництва. На жаль, через погодні умови, через морози та дощі деякі сорти, які цвіли скоріше, мають втрати. Разом з тим, в нас ще є пізні сорти Гала, Моді, Кандзі. Їх ми збиратимемо приблизно через місяць і сподіваємось на хороший результат», – розповів керівник ТзОВ «Бучачагрохлібпром».

За його даними, 50% зібраних яблук підприємство реалізує на внутрішньому ринку, а іншу половину експортуватиме.

«Експортуємо яблука в такі європейські країни як Велика Британія, Ісландія, Швеція, Норвегія, Фінляндія. На південь наші яблука експортуємо в Іран, Арабські Емірати, Бахрейн, Кувейт, Саудівську Аравію, тобто в ті країни, де яблука не ростуть. Також для нас відкривається ринок Індії та Китаю. Щоправда, вони хочуть тільки червоні яблука. Тому ми будемо 200 гектарів засаджувати сортами з відповідним забарвленням і всі зібрані з них плоди експортуватимемо в Індію», – поділився планами Гадз.

Також у господарстві почалася кампанія зі збору слив, яка триватиме до початку осені.