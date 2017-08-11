На Тернопільщині відбудеться фестиваль духовної пісні "Білий Берег"

На Тернопільщині 13 серпня у Зборові відбудеться фестиваль «Білий Берег».

Як повідомили УНІАН організатори, розпочнеться захід о 16 год з молебню в храмі Різдва Пресвятої Богородиці на Білому Березі.

Читайте такожНа Тернопільщині 5-6 серпня відбудеться ХVІІІ Всеукраїнський фестиваль лемківської культури "Дзвони Лемківщини"Після цього о 16.30 проведуть інсценізацію козацького бою, де передбачені вистріли із гармат та виконання бойового козацького гопака, після чого учасники фесту покладуть квіти до Козацької могили.

Концертна програма триватиме з 17.30 до 22 год.

На території фестивалю працюватиме містечко народних ремесл, атракціони, гостей заходу частуватимуть козацькимкулішемта іншими українськими традиційними стравами.