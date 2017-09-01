На Тернопільщині затримали 37-річного чоловіка, який обікрав сплячого таксиста. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора до поліцейських із заявою звернувся житель села Ішків Козівського району і повідомив про те, що з салону автомобіля невідомий чоловік поцупив сумку в якій були документи та 1 тис. грн.

Зі слів потерпілого, він приліг відпочити, а прокинувся від шуму й побачив, що невідомий через привідчинене вікно тягне барсетку. Зловмисникові вдалося втекти з краденим майном.

Оперативними заходами правоохоронцям вдалося встановити особу підозрюваного.

Встановлено, що наразі в суді вже розглядається справа щодо вчинення затриманим інших крадіжок з автотранспорту.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.