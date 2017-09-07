Відділення ФДМ в Тернопільській області виставляє на аукціон недобудований 90-квартирний житловий будинок площею 4,7 тис. кв м

Регіональне відділення Фонду державного майна України в Тернопільській області виставляє на аукціон 90-квартирний житловий будинок площею 4,7 тис. кв м. Як повідомили УНІАН в прес-службі регіонального відділення ФДМ в Тернопільській області, об’єкт незавершеного будівництва державної власності розташований у м. Монастириська на вул. Сонячна, 26.

Об’єкт – окремо стоячий, п’ятиповерховий житловий будинок площею забудови 993 кв м, загальною площею 4 тис 671,5 кв. м.

Висота поверхів – 2,6 м, будівельний об’єм будівлі – 15 тис. 590 куб. м.

Об’єкт розташований в межах території населеного пункту в периферійній частині міста в зоні житлової забудови на відстані 500 м від виїзду на трасу в напрямку обласного центру.

Початкова ціна продажу – 1,94 млн грн.

Кінцевий термін прийняття заяв – 18 вересня 2017 року.

Аукціон в електронній формі буде проведено Універсальною товарно-сировинною біржею 22 вересня 2017 року. (http://www.utsb.kiev.ua).

Початок електронних торгів об 11 год.

Отримати детальну інформацію можна в РВ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. (0352) 25-04-87.