На Тернопільщині на базі ТзОВ "Бучачагрохлібпром" 13-14 вересня відбудеться виїзне засідання парламентського комітету

13-14 вересня на базі ТзОВ «Бучачагрохлібпром» у селі Трибухівці Бучацького району відбуватиметься виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, серед ключових питань, які розглянуть на засіданні, – розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а також майбутнє галузі садівництва і переробки фруктів в Україні.

В рамках засідання його учасники відвідають підприємства депутата облради, Героя України та мецената Петра Гадза. Зокрема оглянуть сільськогосподарський обслуговуючий кооператив ТзОВ «Бучацький екопродукт», молочний кооператив ТзОВ «Бучацький екопродукт», Пилявський тваринницький комплекс ТзОВ «Бучачагрохлібпром», яблуневий сад та холодильне обладнання фермерського господарства «Гадз».

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Окрім кооперативів, буде обговорено і галузь садівництва, яка сьогодні потребує державної підтримки. За період з 2013 до 2017 років по всіх категоріях господарств площі садів скоротилися з 253,2 тис. га до 224,4 тис. га, з яких майже 14 тис. га залишилося на території Криму. Пов’язано це з тим, що для закладення 1 га багаторічних насаджень необхідно в рази більше фінансових ресурсів, ніж для інших сільськогосподарських культур. Створення плодово-ягідних насаджень потребує тривалого періоду виключно вкладання фінансових ресурсів, а термін окупності з моменту закладення можливий не раніше ніж на 5 рік для ягідних-кущових культур, на 10 рік для зерняткових і кісточкових культур та на 15 рік для горіхоплідних культур.

«Саме через ці фактори сільгоспвиробники здебільшого надають перевагу вирощуванню культур, що не потребують значних та довготривалих інвестицій. Сьогодні вітчизняне виробництво фруктів забезпечує усього 60% від необхідного обсягу, який обґрунтовано науковцями. Тільки через стабільну державну фінансову підтримку нам вдасться забезпечити власні потреби та збільшити експортний потенціал галузі», – зауважив член парламентського комітету, народний депутат від Тернопільщини Микола Люшняк.