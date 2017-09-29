У Тернополі поліцейські забрали в ромів двох малолітніх дітей неромського вигляду. Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, учора інспекторам надійшло повідомлення про 3-річного білявого хлопчика, який перебуває разом з ромами, однак виглядає, що походження в нього зовсім не ромське.

Прибувши на місце виклику, патрульні виявили жінку з малолітніми дітьми.

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Коли її почали розпитувати про дітей, вона спершу казала, що малолітніх на неї залишила знайома. При цьому жінка нервувала і плуталася в поясненнях.

Поліцейські запросили усіх до відділку поліції для встановлення осіб. Дітей передали працівнику відділу ювенальної превенції, після чого їх відвезли малюків до лікарні.

Діти лежатимуть там упродовж 21 дня, допоки не знайдуться батьки, або ж їх передадуть до притулку.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині розшукують 71-річну жінку.