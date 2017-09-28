На Тернопільщині п’ятий день розшукують 71-річну жінку.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, до рятувальників звернувся голова територіальної громади с. Колиндяни Чортківського району, який повідомив, що 22 вересня 2017 року безвісті зникла місцева жителька.

Читайте такожНа Тернопільщині четвертий день розшукують 55-річного місцевого жителя

Співробітниками пожежно-рятувальної служби (27 осіб) та місцевим населенням проводилось обстеження території села, недіючого дріжджового заводу, береги місцевого ставу та річки Нічлава, навколишні потічки та 10 км лісосмуги до с. Пробіжна. Зниклої не виявлено. Пошукові роботи продовжено.