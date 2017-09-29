На Тернопільщині затримали 47-річного злодія, який намагався з фермерського саду вкрасти 300 кілограмів яблук

На Тернопільщині затримали 47-річного злодія, який намагався з фермерського саду вкрасти 300 кг яблук.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до правоохоронців звернувся директор одного з фермерських господарств району із заявою про крадіжку. За словами господаря на території саду охоронці вночі спіймали крадія.

На місці події поліцейські з’ясували, що 47-річний житель села Трибухівці незаконно проник на територію приватного саду, звідки намагався вивезти 300 кг яблук.

За словами охоронців у чоловіка було двоє помічників, але вони встигли втекти. У крадія виявили ще кілька десятків порожніх мішків, які він, вочевидь, не встиг заповнити плодами.

Затриманому інкримінують ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням в житло чи інше сховище).