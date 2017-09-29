Команда Тернопільщини здобула срібні нагороди на чемпіонаті України з літнього біатлону
У спринті з-поміж спортсменів Тернопільщини найкраще серед чоловіків виступили Дмитро Підручний та Віталій Труш, які були четвертим і п’ятим, відповідно, Марія Кручова серед жінок посіла десяте місце.
Команда Тернопільщини здобула срібні нагороди на чемпіонаті України з літнього біатлону, який проходить у Чернігові.
Як повідомили УНІАН у Федерації біатлону України, участь у змаганнях беруть спортсмени із Сумської, Харківської, Київської, Чернігівської Тернопільської областей, Києва та Молдови.
У змішаній естафеті представники збірної Тернопілля посіли друге місце.
На першому етапі стартувала Марія Кручова. Наступною долала свій етап Мар’яна Брикайло, яка передала естафету Віталію Трушу. А завершував гонку Дмитро Підручний.
Перемогу в естафеті здобула команда із Сумщини, «срібло» - у тернополян, «бронза» дісталася спортсменам з Харківщини.
У спринті з-поміж спортсменів Тернопільщини найкраще серед чоловіків виступили Дмитро Підручний та Віталій Труш, які були четвертим і п’ятим, відповідно, Марія Кручова серед жінок посіла десяте місце.