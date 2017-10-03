На Тернопільщині в реанімацію госпіталізовано 12-річного хлопця, якому товариш поцілив каменем в голову

12:45, 03 жовтня 2017
Тернопіль
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Діти змагалися, хто дальше жбурне камінь, але в якийсь момент 14-річний хлопець випадково потрапив каменем своєму товаришу в голову.

Фото УНІАН

На Тернопільщині в реанімацію госпіталізовано 12-річного хлопця, якому товариш поцілив каменем в голову. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, хлопці в одному з сіл Бучацького району змагалися, хто дальше жбурне камінь. В якийсь момент 14-річний хлопець випадково потрапив каменем своєму товаришу в голову.

Прийшовши додому, школяр поскаржилася на головний біль та нудоту, відтак родичі викликали швидку.

Потерпілого госпіталізували в реанімацію з закритою черепно-мозковою травмою та підозрою на перелом основи череп.

Зараз дитина перебуває на лікуванні в обласній дитячій лікарні.

За фактом травмування неповнолітнього поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

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Теги: #новини Тернопільщини