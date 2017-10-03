На Тернопільщині понад годину гасили пожежу зерносушки (фото)

На Тернопільщині понад годину гасили пожежу зерносушки. Як повідомили УНІАН в прес-службі управління ДСНС в Тернопільській області, учора 2 жовтня о 06:45 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу на території приватного підприємства у місті Ланівці.

На місце виклику оперативно направили черговий караул 11-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4 чоловік.

Прибувши на місце пожежники встановили, що горить зерносушильна установка.

О 07.47 рятувальники загорання локалізували, а о 09.04 повністю ліквідували.

Врятовано 30 т насіння соняшника, металічний каркас та сушку, а також бункери для зберігання твердих речовин.