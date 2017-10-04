На Тернопільщині виявили 112 артснарядів часів Другої світової війни. Учора 3 жовтня о 18 год групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління під час обстеження території між селами Мшанець та Кобзарівка Зборівського району виявлено вилучено та здано під охорону 112 артилерійських снарядів калібром 76 мм часів Другої світової війни.

Знешкодження вибухонебезпечних предметів проводитиметься сьогодні 4 жовтня.

Загалом з початку 2017 року на Тернопільщині зареєстровано 168 випадків виявлення вибухонебезпечних предметів.

При цьому фахівцями-піротехніками піднято на поверхню 1 тис. 136 боєприпасів часів минулих воєн.