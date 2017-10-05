На Тернопільщині 7-8 жовтня відбудуться урочистості з нагоди 75-річчя створення УПА

На Тернопільщині у Козівському районі 7-8 жовтня відбудуться урочистості з нагоди 75-річчя створення УПА у с. Бишки, в якому у 1943-1945 роках був розташований штаб Проводу ОУН-УПА.

Як повідомили УНІАН організатори заходу «Бишки – столиця воюючої України», розпочнеться святкування 7 жовтня молебнем та відкриттям виставки про визвольні змагання ОУН–УПА.

Також буде представлено виставку марок підпільної пошти.

В рамках святкувань заплановано посадити сад, приурочений 75-ій річниці створення УПА, провести пам’ятне погашення поштових конвертів.

У суботу також учасники урочистостей зможуть переглянути виставу «Я повернусь» дитячого театру «Дивосвіт».

О 17 год відбудеться похід молоді стежками бойової слави із запаленням лампадок та покладання квітів, а 20 год розпочнеться молодіжна ватра.

У неділю з 10 до 16 год бійці АТО презентуватимуть сучасну стрілецьку зброю.

В 11 год 7 жовтня буде посвячено меморіальну дошку і криївку, після чого відбудеться посмертне нагородження воїнів ОУН і УПА (нагороди отримують їхні рідні).

О 14 год відбудеться реконструкція бою бійців УПА із енкаведистами, після чого розпочнеться концерт повстанської та патріотичної пісні.