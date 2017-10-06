Кабмін виділив 26 млн грн на завершення будівництва Державного архіву Тернопільської області. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, завдяки даним коштам довгобуд вдасться завершити і здати в експлуатацію.

«Це вже третій довгобуд в області, який ми реалізуємо за два роки нашої спільної роботи. Першим вдалося реалізувати та здати в експлуатацію перинатальний центр «Мати і дитина», другим - лабораторний комплекс Тернопільської університетської лікарні. На черзі – обласний архів. І залишається ще один знаковий довгобуд – обласна бібліотека. Наразі ми працюємо з міською радою на предмет спільного бачення щодо вирішення цього питання», – зазначив голова ТОДА Степан Барна.

З 26 виділених коштів 5 млн грн буде скеровано на будівельні роботи, 21 млн грн – на технічне забезпечення об’єкта.

«Ми повинні забезпечити історичну справедливість і повернути Українській греко-католицькій церкві приміщення монастиря, де сьогодні зберігається обласний архів. У цьому питанні ми отримали підтримку від Президента України Петра Порошенка, а також від Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Водночас, завершення цього будівництва має надзвичайно важливе значення, позаяк архів буде центром науки, освіти, та нашою черговою можливістю вирішити питання з довгобудом в області», – сказав Барна.

Будівництва архіву-довгобуду, що на масиві «Дружба» в Тернополі, стояло гостро.

Довідка УНІАН. Будівництво обласного архіву розпочали у 1991 році. Згодом через відсутність коштів роботи припинили. Лише у 2015 році вдалося відновити фінансування.

Наразі у будівлі майбутнього архіву практично зроблена вся мережа інженерії, проведено утеплення фасаду, є котельня, зроблена система вентиляції.

Додатково залишається облаштувати електромережу й завершити перший та другий поверхи. Від третього до дев’ятого поверху всі роботи виконані на 99%.

Об’єкт розрахований на 1,5 млн одиниць зберігання. Це дозволить вирішити питання не лише обласного архіву, а й районних архівних відділів, архівних підрозділів органів державної влади, органів місцевого самоврядування та всіх установ і організацій, які є фондоутворювачами обласного Державного архіву.