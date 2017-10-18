У Тернополі водій збив на дорозі слідчу, яка приїхала обстежувати місце крадіжки (фото)

У Тернополі водій збив на дорозі слідчу, яка приїхала обстежувати місце крадіжки. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора на вул. Будного, куди виїжджала слідчо-оперативна група у зв’язку з повідомленням, що невідомий із салону авто викрав рюкзак.

При огляді місця події з'явилася інформація, що викрадена річ може знаходитися неподалік в лісопосадці. Оглянути її пішла член СОГ, слідча відділу розслідування злочинів, учинених дітьми.

Повертаючись назад, жінка на пішохідному переході потрапила під автомобіль CITROEN Jumpy. В

Водій каже, що не помітив перехожу, оскільки оглядовість проїжджої частини йому закрило інше авто.

Потерпілу бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні. У жінки закрита черепно-мозкова травма, струс, рвана рана лобу, рани грудної клітки та закриті перелом ребра.

Подія внесена в ЄРДР відповідно до ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення ПДР).