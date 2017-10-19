На Тернопільщині внаслідок ДТП з переломами госпіталізовано двох юнаків. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася учора 18 жовтня о 13.59 на автодорозі Жовнівка-Коржова. За попередньою інформацією, за кермом автомобіля марки ВАЗ-21093 перебував 18-річний уродженець Бережан.

Водій не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки на ділянці із закритим поворотом, в результаті автомобіль опинився в кюветі.

Водій за меддопомогою не звертався, натомість двоє пасажирів 15-ти та 20-тирічного віку з села Саранчуки Бережанського району госпіталізовані в травматологічне відділення з закритими переломами та травмами.