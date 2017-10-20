На Тернопільщині в приватному господарстві згоріло 3 тонни соломи
11:43, 20 жовтня 2017Тернопіль
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Загорання ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.
На Тернопільщині в приватному господарстві згоріло 3 тонни соломи / фото volyn24.com
На Тернопільщині в приватному господарстві згоріло 3 т соломи.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора 19 жовтня о 15.50 х на території домогосподарства у селі Малий Ходачків Тернопільського району.
Вогнем знищено 3 т соломи в тюках на площі 25 м кв, пошкоджено двері гаражного приміщення та вікно житлового будинку.
Загорання ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.
Від вогню врятовано житловий будинок, гаражне приміщення та трактор.
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