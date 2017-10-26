Голова ТОДА доручив головам РДА та контролюючим службам посилити контроль за станом доріг області

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна доручив контролюючим службам посилити контроль за станом доріг області. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення він дав сьогодні під час колегії облдержадміністрації.

«Я вчора їхав трасою. Вся дорога – в болоті, бо техніка виїжджає з цукровим буряком на асфальт, випав дощ – і нереально їхати. На дай Боже злетить автомобіль в кювет через слизьку дорогу – хто буде відповідати?», – обурювався Барна.

Повідомлення чиновника Збаразької РДА про те, що сільгоспвиробники пообіцяли за два дні вивезти буряки і після цього почистити дороги, він назвав неприйнятним.

«Ви уявляєте, що за ці два дні може трапитися? Техніка не може виїхати на дорогу, якщо не почищені колеса від болота. За цим повинні стежити патрульна поліція, самі аграрії. Наразі всім комфортно, ніхто нікого не карає. Доручаю головам РДА звертатися в поліцію по усіх таких виявлених випадках. Не буде подань від вас – то буде подання на вас», – застеріг голова ТОДА.