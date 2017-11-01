На Тернопільщині внаслідок пожежі згорів комбайн (фото)

На Тернопільщині внаслідок пожежі згорів комбайн. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 31 жовтня о 16. 34 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу на полі у селі Бедриківці Заліщицького району.

На виклик направили черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4-х чоловік.

На місці рятувальники встановили, що горить комбайн «John Deer». О 16.59 загорання вони локалізували, а о 17.01 – повністю ліквідували.

Вогонь знищив колесо, акумуляторну батарею, електроніку, паливний бак, гідравлічні шланги, пошкодив моторний відсік, двигун та бункер для вигрузки зерна.