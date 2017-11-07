На Тернопільщині автомобіль врізався в автомагазин, після чого виникла пожежа

На Тернопільщині внаслідок ДТП згорів автомобіль. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, сьогодні 7 листопада о 00.37 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі В. Гаї Тернопільського району.

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На виклик оперативно направили черговий караул частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.

Встановлено, що водій, не впоравшись із керуванням, допустив зіткнення транспортного засобу із автомагазином контейнерного типу. В результаті автомобіль загорівся, після чого виникла пожежа і в магазині.

Бійці ДСНС проклали рукавні лінії та розпочали гасіння пожежі. О 00.47 загорання локалізували, а о 01.01 – повністю ліквідували.

Вогонь знищив автомобіль та пошкодив автомагазин на площі 5 м кв.