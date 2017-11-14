На Тернопільщині в пам’ять про загиблих на Майдані та в АТО героїв встановили капличку (Фото, відео)

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, каплицю з фігурою Божої Матері «Скорботної» облаштували на території Кременецького ліцею ім. Уласа Самчука.

Участь у відкритті взяли батьки загиблих, воїни АТО, ліцеїсти, керівництво Кременецького району та голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Під час відкриття каплички очільник Тернопільщини подякував усім небайдужим, хто долучився до її облаштування та встановлення. Принагідно він висловив щиру вдячність воїнам АТО, які були присутні на урочистостях, та матерям і батькам загиблих бійців за те, що вони виховали своїх синів вірними та відданими патріотами.

«Особливої уваги у цей непростий час з нашого боку потребують наші Герої, котрі віддали свої життя за мирну й вільну Україну. Воїни, які, боронячи її територіальну цілісність протягом ось уже чотирьох років, бережуть наш з вами спокій. Ще тоді у 2014 році наші добровольці розуміли, що в нас не було армії, не було озброєння, але вони пішли на фронт і своїми життями перекрили дорогу окупантові, і саме завдяки їхній жертві наша Україна є, була і буде. З Тернопільщини за це загинули понад 90 героїв. Вони віддали свої життя за те, щоб ми творили Україну, усвідомлювали за це відповідальність і розуміли ціну незалежності. При цьому, наш обов’язок – не лише берегти про них світлу пам'ять, а й віддавати належне їхнім рідним та близьким», – підкреслив Барна.

Після урочистостей капличку освятили капелани, які особисто знали загиблих хлопців із Кременецького району.

В період революції Гідності та АТО загинуло 6 осіб з Кременецьокого району: Олександр Капінос з Дунаєва, Микола Чорний та Віталій Фурсик з Кременця, В’ячелав Мельник, Дмитро Лабуткін та Борис Макаревич з Білокриниці.