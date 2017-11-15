Правоохоронці затримали шахрайку, яка видурила у мешканки Тернопільщини 8 тис. євро. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 32-річну жителька села Чубинське Бориспільського району Київської області затримали поліцейські Чернівців.

Підозрюваній за вчинення цілої серії злочинів обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Встановлено, що жінка обдурювала людей по всій Україні, видаючи себе то співробітницю газової служби чи інших комунальних підприємств, то за знавця магії.

Минулого року жертвами зловмисниці стали тернополянка та жителька Козівського району. Обох потерпілих лиходійка спочатку залякакала поробами, а потім взялася «відробляти» гроші та золото. 21-річна жителька обласного центру в результаті спілкування з шахрайкою втратила золоті вироби на загальну суму 7 тис. грн, а жителька району віддала пройдисвітці 8 тис. євро.

Правоохоронці підозрюють, що жертвами шахрайки на Тернопільщині стали значно більше людей. Відтак закликають жителів області, які впізнають особу на фото і стали її жертвою, телефонувати за телефонами (0352) 27-11-70, 27-11-71, 067 259 15 18 або 102.